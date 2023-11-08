Москва, 8 ноября, 2023, 13:32 — ИА Регнум. Заместитель главы МВД Дагестана Руфат Исмаилов обвиняется в двух эпизодах получения взяток и превышении полномочий с применением насилия, сообщила 8 ноября пресс-служба Басманного суда Москвы.

Министерство внутренних дел по Республике Дагестан Руфат Исмаилов

«Исмаилову предъявлены обвинения в получении должностным лицом взятки в крупном размере — 2 эпизода (пункт «в» части статьи 290 УК РФ) и превышение должностных полномочий с применением насилия из корыстной заинтересованности (пункты «а», «г», «е» части 3 статьи 286 УК РФ)», — сообщили «РИА Новости» в суде.

Эти же обвинения предъявлены и другому фигуранту этого дела — заместителю начальника следственного управления регионального МВД Далгату Абдулгапурову.

По словам представителя суда, следствие просит арестовать их до 2 января. 8 ноября в Басманном суде будет рассмотрено ходатайство следователя об аресте.

Как передавало ИА Регнум, Исмаилов был задержан утром 7 ноября, у него дома и на работе прошёл обыск.

По словам председателя координационного совета НКО Дагестана Шамиля Хадулаева, Исмаилова и Абдулгапурова, вероятно, отправили в Москву.

В региональном управлении ФСБ уточнили, что против замглавы МВД Дагестана возбуждено дело по факту дачи и получения взятки в особо крупном размере.

Исмаилов занимает пост замминистра МВД Дагестана с 4 декабря 2019 года. До этого он на протяжении нескольких месяцев исполнял обязанности замглавы ведомства. Уроженец Дербента Исмаилов окончил Нижегородскую академию МВД России, после чего работал заместителем начальника Дербентского ГОВД по следственной работе.