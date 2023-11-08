Москва, 8 ноября, 2023, 13:28 — ИА Регнум. Конфискация российских активов за рубежом повлечёт последствия для всей мировой финансовой системы, заявила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

Иван Шилов ИА REGNUM

По её словам, Центробанк будет предпринимать все шаги, чтобы защитить законные интересы России.

«Но, я думаю, это будет иметь как прецедент негативные последствия в целом для развития глобальной финансовой системы», — сказала она на брифинге в рамках форума Finopolis 2023.

Как сообщало ИА Регнум, ранее Комитет по иностранным делам палаты представителей Конгресса Соединённых Штатов поддержал законопроект о передаче Украине активов Российской Федерации.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что страны Запада пытаются продолжить отъём российских активов, это будет бессрочно оспариваться нашей страной и повлечёт судебные издержки для тех, кто такие решения примет.

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявляла, что при конфискации Евросоюзом российских активов Москва готова к любым шагам по защите национальной собственности, в том числе к принятию «равнозначных компенсационных мер».