Москва, 8 ноября, 2023, 13:17 — ИА Регнум. Газпромбанк совместно с полиметаллическим холдингом «Селигдар» высадили дуб в качестве «зеленого томбстоуна» в честь облигационных сделок. Дерево высадили в парке «Ходынское поле» в Москве, оно посвящено дебютному выпуску «золотых» облигаций «Селигдара» (GOLD01, GOLD02), в организации размещения которых банк выступил организатором.

Tim Дуб

Высота дуба составляет 5,5 метра, а его возраст на момент посадки — 25 лет. Средняя продолжительность жизни дерева составляет 200 лет, но может достигать 350–400 лет. Дуб расположили вблизи можжевельников, которые ранее высадили в честь облигационных сделок в китайских юанях, организованных с участием Газпромбанка.

Традиционно в качестве символа, призванного подчеркнуть значимость завершенной сделки и сохранить память о событии, используется «томбстоун» — настольный пластиковый сувенир. Инициатива Газпромбанка направлена на то, чтобы сделать памятным знаком завершенной сделки на рынках капитала России не предмет из сложноутилизируемого материала, а живое дерево — «зеленый томбстоун», который способен принести пользу экологии и радовать жителей и гостей города. Ранее банк совершил две посадки — в Санкт-Петербурге и в Москве.

«Дуб как символ надежности и долголетия, и золото как инструмент стабильности инвестиций — из этого первого звена, надеюсь, сложим долгую цепочку устойчивого развития компании, города, страны», — отметил глава блока рынков капитала Газпромбанка Денис Шулаков.

Участие в мероприятии также приняли независимый трейдер Алан Дзарасов, представители Газпромбанка и ПАО «Селигдар», а также дети сотрудников полиметаллического холдинга в сопровождении родителей.

«Отрадно, что в церемонии высадки дуба приняли участие наши дети, это отражает ценности «Селигдар» и его миссию — работу на процветание будущих поколений и страны», — подчеркнул председатель совета директоров ПАО «Селигдар» Александр Хрущ. «Именно поэтому мы разработали инновационный финансовый инструмент сбережения денежных средств в золоте, ориентированный на будущее. Он обеспечивает стабильный роста сбережений на фоне отсутствие издержек в сравнении с физическим золотом и ОМС», — добавил Хрущ.