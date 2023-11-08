Москва, 8 ноября, 2023, 13:14 — ИА Регнум. Центральный банк РФ всегда предупреждал о рисках владения иностранными ценными бумагами. Об этом 8 ноября заявила журналистам глава регулятора Эльвира Набиуллина в рамках форума Finopolis 2023.

Maksim Konstantinov/Global Look Press Эльвира Набиуллина

Она отметила, что российские инвесторы смогли избавиться от иностранных ценных бумаг через торговлю на сумму около $4 млрд, то есть риск уменьшился на эту сумму.

«Мы всегда предупреждали, что владение иностранными ценными бумагами несёт определенные риски, поэтому неквалифицированным инвесторам было, по сути, запрещено покупать иностранные ценные бумаги», — сказала Набиуллина.

Она добавила, что это было возможно только квалифицированным инвесторам, и под блокировку попали прежде всего их активы.

Как ранее сообщало ИА Регнум, Набиуллина заявила, что российская банковская система сейчас абсолютно здорова. Она напомнила, что в 1990-е годы в банковскую систему из-за относительно простого регулирования пришли люди без компетенций и часто без совести. Глава ЦБ отметила, что банковскую систему потом пришлось очищать от криминальных и слабых банков, потому что она является кровеносной системой экономики, позволяющей трансформировать сбережения в кредиты и в целом в инвестиции.