Сочи, Краснодарский край, 8 ноября, 2023, 13:15 — ИА Регнум. Футболист и тренер Алексей Лесин скончался в возрасте 30 лет. Об этом в соцсети «ВКонтакте» сообщил его отец Сергей Лесин.

sport. cap.ru Алексей Лесин

«Сегодня я потерял сына. Не стало Алексея. Выезжал на Всероссийские соревнования в Сочи, нашли мёртвым около моря. Идёт следствие», — написал он.

Он также попросил всех, кто видел его сына на пляже в Адлере рано утром 6 ноября, рассказать о том, что с ним происходило.

Позднее он рассказал «РИА Новости», что за несколько часов до гибели его сын с командой отправился в адлерский бар, куда его не пустили в шортах, поэтому спортсмен, покинув приятелей, решил перекусить в другом месте, а затем прогуляться вдоль моря.

Лесин-старший также рассказал, что при Алексее был рюкзак с вещами и документами, которые пока не нашли. Он добавил, что у его сына не было проблем со здоровьем.

Свою футбольную карьеру Алексей Лесин начинал в ФК «Чебоксары», потом перешел в «Химик-Август». Через год играл за чебоксарскую «Чувашию», позже — за местное «Динамо». Спустя два года вернулся в «Химик-Август». В Сочи он играл в составе команды «Делин» на всероссийском турнире.