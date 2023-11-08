Магас, 8 ноября, 2023, 13:10 — ИА Регнум. Перспективы социально-экономического и гуманитарного сотрудничества Ингушетии и Самарской области обсудили главы регионов Махмуд-Али Калиматов и Дмитрий Азаров. В начале встречи губернатор Самарской области отметил, что между субъектами установилось плотное сотрудничество, импульс которому придал запуск прямого воздушного сообщения. Махмуд-Али Калиматов заявил, что рейсы, запущенные в минувшем году, обеспечивают увеличение взаимного пассажиропотока и способствуют развитию туризма.

Пресс-служба главы и правительства Республики Ингушетии Рабочая встреча глава Республики Ингушетия Махмуда-Али Калиматова и губернатора Самарской области Дмитрия Азарова

Махмуд-Али Калиматов пригласил Дмитрия Азарова в Ингушетию для участия в церемонии открытия современного технопарка в 2024 году, а также предложил ему поделиться опытом открытия и работы в Самарской области технопарка «Жигулевская долина». Дмитрий Азаров отметил, что самарский технопарк признали лучшим в стране, и предложил специалистам и организациям из Ингушетии познакомиться с этим кейсом.

Стороны коснулись вопроса развития сотрудничества в рамках работы образовательного центра «Инженерия будущего». Проект объединяет вузы и научные школы шести субъектов страны — Самарской, Пензенской, Ульяновской, Тамбовской областей, республик Мордовии и Чувашии. Помимо этого, налажено взаимодействие с белорусскими вузами. Центр занимается развитием целого ряда направлений, в том числе, разработки двигательных и топливных систем нового поколения, технологий ИИ, умных транспортных систем, аэрокосмических технологий и не только. В качестве индустриальных партнеров центра выступают «Ростех», РЖД, «Роскосмос» и другие крупные корпорации. Центр в короткие сроки превратился в место притяжения ведущих отечественных научных школ и крупнейших предприятий. Как отметил Азаров, деятельность центра может представлять интерес для Ингушетии. Калиматов согласился, указав, что регион заинтересован в развитии сотрудничества в этом направлении.

В заключении Махмуд-Али Калиматов и Дмитрий Азаров предложили друг другу ознакомиться с достижениями субъектов, представленными на выставке-форуме «Россия», которая открылась в Москве. «Думаю, мы там увидимся, чтобы дополнительно обсудить по каким направлениям мы можем наладить более тесное сотрудничество», — заявил Махмуд-Али Калиматов.