Москва, 8 ноября, 2023, 13:34 — ИА Регнум. Власти Украины рассчитывают, что если им удастся устроить в России аварию на одной из АЭС, то это вынудит Москву запросить перемирия и выполнить все требования Киева. Об этом корреспонденту ИА Регнум 8 ноября заявил военный эксперт Юрий Кнутов.

ИТАР-ТАСС/Игорь Кубединов Курская АЭС

Ранее секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что Киев, будучи не в состоянии добиться успеха на поле боя, пытался атаковать Ленинградскую, Калининскую и Курскую АЭС.

«Один из руководителей киевского режима уже заявил, что основная цель атак на атомные электростанции — вызвать катастрофу, сопоставимую по масштабам с Чернобыльской, — заметил по этому поводу Кнутов. — Логика рассуждений следующая: мы будем вынуждены запросить у Украины перемирия, Украина согласится на своих условиях, а Россия займётся ликвидацией последствий этой катастрофы. А киевский режим получит всё, о чём он мечтал. То есть это такой террористический, бандитский метод решения проблемы».

По словам Кнутова, удар, насколько можно судить, будет наноситься не по самому реактору АЭС, а по каким-то энергетическим структурам. В результате, например, из строя выйдет система охлаждения, реактор разогреется, и произойдёт авария.

Как подчеркнул военный эксперт, западные ракеты, переданные ВСУ, теоретически могут использоваться для атак по российским АЭС, хотя сам Запад заявляет, что он категорически против применения таких ракет по территории России в границах до 24 февраля 2022 года.

«Поэтому утверждается, что Украина якобы разрабатывает собственное дальнобойное оружие и применяет его. Но то оружие, которое производится на Украине, состоит из западных комплектующих и западных технологий. Украина сама не в состоянии создать что-то современное. И все разработки, которые называются украинскими, сделаны совместно с военной промышленностью блока НАТО», — подытожил Кнутов.

С тем, что подобные действия Украины являются террористическими, согласился и эксперт Бюро военно-политического анализа Николай Костикин. По его словам, военного смысла в классическом понимании в этом никакого нет.

«Это терроризм в чистом виде. Киев давно настроился на ведение войны террористическими методами, — констатировал Костикин. — Более того, фактически на приграничных территориях он ведёт самую настоящую карательную акцию запугивания. Обстрелы населённых пунктов в приграничных областях яркий тому пример. Эти действия не имеют никакой стратегической цели. Сама спецоперация началась после заявлений Зеленского о выходе из Будапештского меморандума и заявлений о создании ядерного оружия и грязной бомбы».

По его словам, западные спонсоры Киева не пытаются пресечь его атак на атомные объекты России. Более того, такие действия с ними согласованы и даже спланированы.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, по словам Патрушева, Украина всё чаще прибегает к террористическим методам в борьбе с Россией. Он напомнил, что 26 октября один из украинских беспилотников попал в склад ядерных отходов на территории Курской АЭС, а два других — в комплекс её административных зданий.

Комментируя это выказывание, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заметил, что деструктивные действия США повышают риск применения ядерного, химического и биологического оружия.

До этого директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин заявил, что Киев может продолжать работу по созданию «грязной ядерной бомбы», применение которой будет иметь тяжелейшие последствия для жизни и здоровья всего населения и экосистемы Восточной Европы, включая государства Евросоюза и Причерноморья.