Москва, 8 ноября, 2023, 12:58 — ИА Регнум. Глава Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что уверен в освобождении Одессы и Киева в ходе специальной военной операции. Об этом глава региона заявил на церемонии вручения «Мечей победы» городам Мелитополю и Мариуполю в Совете Федерации.

Иван Шилов ИА Регнум

«И мы, безусловно, должны победить, потому что ещё многие города Украины — той Украины, которую мы знаем — ждут освобождения. И ждут справедливого звания, потому что в Украине много было на тот момент городов, которые заслуживают этого: мы освободим Одессу — город-герой, мы освободим Киев. Это наши города… Мы знаем, что освобождение будет», — заявил Балицкий на церемонии.

По словам губернатора, вручение награды является «исторической справедливостью». Он также напомнил о мужестве воинов в годы Великой Отечественной войны и отметил существенный вклад Мелитополя в Победу.

Как передавало ИА Регнум, торжественное вручение памятной награды «Мечи победы» двум городам воинской славы — Мариуполю и Мелитополю — состоялось ранее в Совете Федерации. По словам спикера Совфеда Валентины Матвиенко, вручение награды является знаком признательности жителям двух городов и признаком уважения «подвигу настоящим и прошлым героям, которые сражаются за свою землю, за нашу независимость, за наши ценности».

Также на церемонии врио главы Мариуполя Олег Моргун сообщил, что вопрос восстановления завода «Азовсталь» в Мариуполе пока не стоит, так как он сильно пострадал.