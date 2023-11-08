Прага, 8 ноября, 2023, 12:57 — ИА Регнум. У Украины нет шансов победить в конфликте с Россией. Об этом заявил депутат чешского парламента Радован Вих в интервью газете Parlamentní listy.

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

«Украина попала как кур в ощип, приближается переломный момент. Она никогда не сможет победить своего соседа — ядерную державу», — приводит издание слова депутата, который добавил, что говорил об этом с самого начала.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный понимает, что боеспособность украинской армии, по сути, иссякла, отметил Вих, добавив, что силы Украины на исходе, у страны подходят к концу людские, материальные и финансовые ресурсы.

К тому же ослабевает и желание Запада помогать её вооруженной борьбе, уточнил депутат, отметив, что все эти факторы играют на руку России.

Как передавало ИА Регнум, издание Politico сообщило, что Украина становится серьёзной проблемой для Европы. Автор материала обратил внимание на то, что, поскольку дверь в НАТО закрыта для Украины, по крайней мере пока продолжается конфликт, Евросоюзу неизбежно придётся нести ещё большее бремя за будущее этой страны.

Ранее Залужный в интервью изданию Economist заявил, что конфликт на Украине зашёл в тупик, в связи с чем ВСУ никак не могут добиться серьёзных успехов. Он признал, что в ходе контрнаступления украинская армия завязла на минных полях.

Бывший аналитик Пентагона подполковник Карен Квятковски заявила, что в 2024 году лидер киевского режима Владимир Зеленский может уже не быть на Украине, его шоу придёт конец. Эксперт напомнила о гибели помощника главкома ВСУ Валерия Залужного Геннадия Частякова. Она считает, что это событие говорит о «развале» украинской политической и военной структуры, политики и генералы обеспокоены собственным выживанием.