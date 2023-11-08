Москва, 8 ноября, 2023, 12:40 — ИА Регнум. Совет Федерации одобрил на пленарном заседании 8 ноября закон, уточняющий ряд положений закона «О выборах президента РФ».

Законом, в частности, уточняются положения о фото− и видеосъёмке на избирательных участках. Её смогут проводить только лица, имеющие на это право в соответствии с законодательством.

Кроме того, недопустимо нарушение тайны голосования и контроль за волеизъявлением избирателей. Обязательно сохранение конфиденциальности персональных данных, содержащихся в списках избирателей.

Изменения также уточняют, что голосование на выборах в субъектах РФ, где введено военное положение, возможно по итогам консультаций Центризбиркома с Минобороны, ФСБ и главами регионов.

Как сообщало ИА Регнум, 23 октября комитет Госдумы по госстроительству и законодательству рекомендовал принять поправку, согласно которой ЦИК может установить особенности подготовки и проведения выборов президента РФ в период действия на части территории страны военного положения. 25 октября приняла закон в третьем чтении.

Согласно поправке, если военное положение введено на части территории страны, то выборы главы государства на этой части территории могут проводиться в соответствии со ст. 10.1 закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ». В ней установлены детали проведения выборов, референдума при введении режима повышенной готовности, чрезвычайной ситуации или военного положения.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя законопроект, отметил, что особенная ситуация в новых регионах требует дополнительных законодательных инициатив и решений.