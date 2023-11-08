Вашингтон, 8 ноября, 2023, 12:36 — ИА Регнум. «Нью-Йорк Рейнджерс» победил в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Детройт». Встреча состоялась в Нью-Йорке и завершилась со счетом 5:3.

Nicholas T. Loverde\Zuma\TASS Артемий Панарин

У «хозяев» голами отличились Винсент Трочек (дубль), Крис Крайдер, Артемий Панарин и Уилл Кайлли. У «Детройта» шайбы забросили Майкл Расмуссен, Клим Костин и Эндрю Копп.

Результативное действие позволило Артемию Панарину стать вторым игроком в истории «Рейнджерс», который набрал очки во всех своих 12 матчах со старта сезона.

Он набрал 20 очков (7+13) по системе «гол+пас», став восьмым игроком в истории клуба, которому для достижения 20 очков хватило 12 матчей со старта сезона. Ранее такой результат достигал чех Яромир Ягр в сезоне-2006/07.

Как передавало ИА Регнум, по версии NHL Network российские вратари Андрей Василевский и Игорь Шестеркин, а также нападающий Кирилл Капризов вошли в топ-20 рейтинга лучших действующих игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Так, защитник ХК «Тампы-Бэй Лайтнинг» (Флорида) Андрей Василевский занимает 14-ю позицию в топе, Кирилл Капризов из «Миннесоты Уайлд» — на 17-м месте, а играющий за клуб «Нью-Йорк Рейнджерс» (Манхэттен) Игорь Шестеркин оказался в списке18-м.

Клуб НХЛ «Бостон Брюинз» включил бывшего российского нападающего Сергея Самсонова в список 100 легендарных игроков команды.

В список «Исторические 100» вошли такие игроки, как Фил Эспозито, Давид Крейчи, Патрис Бержерон, Джо Торнтон, Здено Хара, Туука Раск и другие. Также в перечень попали действующие хоккеисты команды — Давид Пастрняк, Брэд Маршан, Чарли Макэвой.