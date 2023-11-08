Брюссель, 8 ноября, 2023, 12:29 — ИА Регнум. Страны «Большой семёрки» сожалеют в связи с решением России отозвать ратификационную грамоту Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Об этом говорится в совместном заявлении глав МИД G7 по итогам саммита в Токио.

Иван Шилов ИА Регнум

«Мы глубоко сожалеем о решении России отозвать ратификацию Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний», — говорится в заявлении.

В документе также повторяется неоднократно отвергнутая Москвой критика «безответственной ядерной риторики России».

Как сообщало ИА Регнум, 2 ноября президент России Владимир Путин подписал закон о дератификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ).

ДВЗЯИ, принятый Генассамблеей ООН в 1996 году, вводил запрет испытательных взрывов ядерного оружия и любых других ядерных взрывов в гражданских или военных целях в любом месте. В силу он не вступил, поскольку не все страны, без участия которых договор не имеет смысла, ратифицировали его.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков 1 ноября сообщил, что глава государства не намерен обсуждать с представителями Соединённых Штатов отзыв ратификации документа из-за отсутствия необходимости в дискуссии.

Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик в беседе с ИА Регнум обратил внимание, что Россия в числе первых подписала этот документ в 1996 году, а ратифицировала его в 2000 году. В то же время ряд крупных стран, имеющих потенциал в ядерной отрасли, среди которых США, договор подписали, но не ратифицировали.