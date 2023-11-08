Москва, 8 ноября, 2023, 12:33 — ИА Регнум. В Совете Федерации состоялось торжественное вручение памятной награды «Мечи победы» двум городам воинской славы — Мариуполю и Мелитополю. Об этом говорится на сайте Совфеда.

Пресс-служба Совета Федерации РФ/РИА Новости

«Ровно 80 лет назад, осенью 1943 года, Мариуполь и Мелитополь были освобождены советскими войсками от фашистских захватчиков. И важно, что и сегодня Мариуполь и Мелитополь проявили несгибаемую волю, жители этих замечательных двух городов проявили стойкость и сделали свой выбор — вернуться на свою историческую родину, в Россию», — заявила председатель Совфеда Валентина Матвиенко, открывая церемонию награждения.

По словам спикера, вручение награды является знаком признательности жителям двух городов и признаком уважения «подвигу настоящим и прошлым героям, которые сражаются за свою землю, за нашу независимость, за наши ценности».

Матвиенко отметила, что в России всегда чтили подвиги воинов, а символом массового героизма и мужества является тот факт, что звание «Город воинской славы» присвоен 47 городам страны.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3844733" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Городам воинской славы Мариуполю и Мелитополю вручили Мечи Победы

«Мечи Победы» изготавливаются вручную в Златоусте. Клинки выполнены из высоколегированной златоустовской стали, отличающейся особой твердостью и упругостью. Мечи являются наградное оружием для музейного хранения. Вес клинка с ножнами составляет около 5 кг. На лезвии клинка выгравированы слова князя Александра Невского: «Кто с мечом к нам придет, от меча и погибнет». Ножны также украшают орден Победы и изображения Александра Невского, Петра Первого, Ильи Муромца, Суворова, Нахимова, Жукова и Сталина.

Как передавало ИА Регнум, 15 ноября 2022 года президент России Владимир Путин присвоил звание «Город воинской славы» Мариуполю и Мелитополю. Звание присвоено этим двух городам «за мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками города в борьбе за свободу и независимость Отечества».