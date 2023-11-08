Москва, 8 ноября, 2023, 12:48 — ИА Регнум. В отношениях Польши и Украины политика уходит на второй план, а на первое место встают социально-экономические вопросы, что подтверждают продолжающиеся протесты на польско-украинской границе. И у польских властей есть в этом свои интересы. Об этом в беседе с ИА Регнум рассказал старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимир Оленченко.

IMAGO/PRESIDENT OF UKRAINE Offic/Global Look Press Президент Украины Владимир Зеленский и президент Польши Анджей Дуда

Начавшиеся 6 ноября протесты польских дальнобойщиков на границе с Украиной продолжаются. Несколько пропускных пунктов на границе с Украиной перекрыли фуры поляков. Свободно проезжают только автобусы, грузовики с гуманитарным грузом, скоропортящимися продуктами и цистерны с топливом. Основными целями протестов называют борьбу с конкуренцией, созданной украинскими дальнобойщиками. Варшава недовольна тем, что украинцы сбивают цены на перевозку грузов.

Политолог Владимир Оленченко отметил, что острая антиукраинская риторика в Польше сопутствовала предвыборной кампании, когда власти активно отстаивали национальные интересы и не боялись спорить с Еврокомиссией. Но многие эксперты полагали, что после выборов отношения Варшавы и Киева потеплеют, однако этого не случилось. По оценке Оленченко, крепкого союза, который основывается лишь на общих политических взглядах, Польше и Украине построить не удастся.

«Социально-экономические вопросы вытесняют чисто политические. Здесь сильный социальный эффект. Если пытаться ущемить интересы народа, то это будет выливаться против власти. А польские власти тем протестам, которые накопились в стране, дают выход в антиукраинских настроениях. Это для них безболезненно», — поделился Оленченко.

Он напомнил, что немало граждан Польши связано с рынком автомобильных грузоперевозок, а выручка с этой отрасли приносит существенный вклад в развитие экономики республики. По словам эксперта, транспортная грузоперевозочная отрасль занимает более 10% ВВП Польши. А когда украинские дальнобойщики используют в этой сфере демпинг, то забастовки поляков вполне объяснимы и логичны. Другой вопрос, что польские власти пока не препятствуют акциям протеста дальнобойщиков. И на это у них есть свои причины, считает Оленченко.

«В Польше накопился протестный потенциал против властей в целом. И ему надо дать выход. Перед польскими властями стоит дилемма: или встроиться в русло псевдосолидарности с Украиной, но тогда в самой Польше будут увеличиваться протестные настроения, и это может вылиться в уличные протесты. Либо же поддержать своих дальнобойщиков», — отметил политолог.

К тому же, по словам эксперта, отношения между Польшей и Украиной исторически всегда были сложными и конкурирующими. Сейчас конкуренция связана и с вниманием со стороны США, а в преддверии выборов американского президента Киев острее воспринимает Варшаву в виде соперника, а потому не стесняется злоупотреблять своим положением и снижать цены и тарифы. Причём, по мнению Оленченко, и США, и Евросоюз в этом соперничестве за внимание всё же поддержат Украину и будут оказывать давление на Польшу, которая, по их замыслу, в первую очередь должна выступать с Киевом единым фронтом в противостоянии с Россией.

«В ЕС это механизм выделения субсидий. Будут давить экономически. А США, скорее, политическими средствами. Между Польшей и Соединёнными Штатами действует достаточно много соглашений. И США могут надавить тем, что снизят поставки вооружений. А у поляков сейчас курс на укрепление обороноспособности страны», — отметил Оленченко.

Как передавало ИА Регнум, блокада автомобильных пунктов пропуска польскими перевозчиками на границе является болезненным ударом в спину Украине, заявил 6 ноября украинский посол в Польше Василий Зварич. Он призвал протестующих в Польше прекратить блокаду границы и выбрать другой вид отстаивания своих прав.

В конце октября посольство Украины в Варшаве направило в министерство иностранных дел Польши ноту с просьбой пресечь перекрытие границы двух стран протестующими. В Киеве надеялись на то, что власти Польши смогут договориться с авторами ультиматума.