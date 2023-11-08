Луганск, 8 ноября, 2023, 12:38 — ИА Регнум. Подрыв автомобиля депутата Народного совета ЛНР, бывшего начальника управления Народной милиции ЛНР полковника Михаила Филипоненко произошёл на глазах других водителей, которые пытались оказать депутату помощь. Об этом рассказали 8 ноября очевидцы происшествия.

Станислав Красильников/РИА Новости

Люди пытались помочь Филипоненко, но он скончался на месте от полученных ран, рассказал «РИА Новости» один из очевидцев.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3844731" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Кадры с места подрыва автомобиля депутата Народного Совета ЛНР Михаила Филипоненко

Филипоненко погиб в результате срабатывания взрывного устройства, установленного в его автомобиле. О его гибели сообщил депутат регионального парламента Юрий Юров. Он напомнил, что 21 февраля 2022 года на Филипоненко уже совершали покушение: его машину взорвали около здания представительства ЛНР в СЦКК.

Как сообщало ИА Регнум, сын 48-летнего депутата Иван Филипоненко подтвердил гибель отца в результате взрыва в Луганске.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по трём статьям: о теракте, незаконном обращении со взрывчатыми веществами и взрывными устройствами, незаконном изготовлении взрывчатых веществ (п. «б» ч. 3 ст. 205, ч. 1 ст. 222.1, ч. 1 ст. 223.1 УК РФ). На месте работают следователи и криминалисты.