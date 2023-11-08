Москва, 8 ноября, 2023, 12:09 — ИА Регнум. Вопрос восстановления завода «Азовсталь» в Мариуполе пока не стоит, он сильно пострадал, сообщил 8 ноября врио главы города Олег Моргун.

Михаил Терещенко/ТАСС

«Пока вопрос о его («Азовстали») восстановлении не стоит. Он очень сильно пострадал», — сказал он журналистам после торжественной церемонии вручения городам воинской славы «Мечей Победы» в Москве.

По его словам, на территории предприятия продолжаются мероприятия по разминированию.

Как сообщало ИА Регнум, Вооружённые силы России полностью освободили Мариуполь 20 мая 2022 года. На расположенном в городе металлургическом комбинате «Азовсталь» удалось блокировать более двух тысяч украинских военнослужащих, многие из которых сдались в плен.

Ранее Моргун заявил, что процесс восстановления города полностью завершат в течение трёх лёт. Он напомнил, что на данный момент ремонтно-восстановительные работы идут на 1,8 тысячи объектов Мариуполя.