Луганск, 8 ноября, 2023, 12:09 — ИА Регнум. Уголовное дело по трём статьям, включая статью о теракте, возбуждено после гибели в Луганске депутата Народного совета ЛНР Михаила Филипоненко. Об этом сообщает 8 ноября пресс-служба Следственного комитета России.

Станислав Красильников/РИА Новости

Филипоненко погиб в результате срабатывания неустановленного взрывного устройства под днищем автомобиля. На месте взрыва работают следователи и криминалисты следственного управления СКР по ЛНР.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного статьями о теракте, незаконном обращении со взрывчатыми веществами и взрывными устройствами, незаконном изготовлении взрывчатых веществ (п. «б» ч. 3 ст. 205, ч. 1 ст. 222.1, ч. 1 ст. 223.1 УК РФ).

Проводится детальный осмотр автомобиля и места происшествия, назначен ряд судебных экспертиз, в том числе взрыво-техническая, добавили в ведомстве.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3844729" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Как передавало ИА Регнум, о гибели утром 8 ноября в Луганске депутата Народного совета ЛНР, бывшего начальника управления Народной милиции республики Михаила Филипоненко сообщил депутат регионального парламента Юрий Юров. Он напомнил, что 21 февраля прошлого года на Филипоненко уже совершали покушение: его машину взорвали около здания представительства ЛНР в СЦКК.

Гибель 48-летнего депутата в результате подрыва автомобиля подтвердил его сын Иван Филипоненко.