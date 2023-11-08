Москва, 8 ноября, 2023, 12:07 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин вряд ли сможет провести встречу с бывшим президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 8 ноября.

Алексей Никольский/ТАСС Бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и президент России Владимир Путин

«Конечно же, будет беседа в узком составе с президентом Казахстана, потом переговоры. Два президента сделают заявление для СМИ, будет дан приём в честь гостя из России, совместное участие в пленарном заседании межрегионального сотрудничества России и Казахстана, всё это будет в четверг — весьма насыщенная программа, на этот раз вряд ли успеет президент встретиться с Назарбаевым», — сказал Песков.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин посетит Казахстан с официальным визитом 9 ноября. В Кремле пояснили, что визит президента РФ в Казахстан очень важен с точки зрения развития всего комплекса двусторонних отношений, важно региональное взаимодействие.

Сообщается, что президенты России и Казахстана примут участие в пленарном заседании, «сверят часы» по всему комплексу отношений, которые являются очень многогранными, также произойдёт обмен мнениями по региональным проблемам.

Ранее Владимир Путин заявил, что Москва и Астана конструктивно взаимодействуют в нефтяной сфере, используя логистические мощности Каспийского трубопроводного консорциума. Российский лидер отметил, что Россия и Казахстан совместно с партнёрами по ОПЕК+ вносят общий вклад в обеспечение глобального нефтяного рынка.