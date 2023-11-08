Москва, 8 ноября, 2023, 12:04 — ИА Регнум. Россия готова к диалогу по стратегической стабильности, но в настоящий момент предпосылок для этого нет. Об этом 8 ноября заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Песков

«В настоящий момент предпосылок нет, хотя диалог однозначно необходим, мы готовы его начинать», — сказал Песков.

Он добавил, что этот диалог не может проходить в таком режиме, когда одна сторона читает нотации другой.

Как ранее сообщало ИА Регнум, посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что в планы Вашингтона никогда не входил диалог с Россией по коллективной безопасности, при этом США открыто обходили групповые ограничения Договора об обычных вооружённых силах в Европе (ДОВСЕ). По словам дипломата, Москва своим решением о выходе из ДОВСЕ чётко сигнализировала, что попытки выстроить военную безопасность в Европе без учёта озабоченности России обречены на провал.

Страны НАТО неспособны заключить с Россией соглашение в сфере контроля над вооружением, заявили в МИД РФ, комментируя завершение процедуры выхода из ДОВСЕ. В ведомстве отметили, что с учётом прямой ответственности стран НАТО за разжигание конфликта на Украине, а также приёма в альянс Финляндии и продолжающегося рассмотрения заявки Швеции, даже формальное сохранение ДОВСЕ стало неприемлемым с точки зрения коренных интересов безопасности России.