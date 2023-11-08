Москва, 8 ноября, 2023, 12:04 — ИА Регнум. Агрессивный характер коллективного Запада в отношении России открыто подтверждается его заявлениями. Об этом 8 ноября сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявление секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева о том, что деструктивные действия США повышают риск применения ядерного, химического и биологического оружия.

Сергей Карпухин/ТАСС Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

«Агрессивный характер коллективного запада в отношении нашей страны открыто подтверждается заявлениями запада. У нас есть чёткая доктрина, изменений там нет, здесь все предельно ясно», — заявил представитель Кремля.

Как передавало ИА Регнум, по словам Патрушева, закономерным следствием деструктивной политики Вашингтона стало ухудшение ситуации в области глобальной безопасности. Безответственные действия США не только способствуют обострению старых и появлению новых кризисов, но и препятствуют мирному урегулированию конфликтов, это сегодня можно наблюдать на Ближнем Востоке, уточнил он. Кроме того, Соединённые Штаты стимулируют рост общих угроз и вызовов, включая терроризм, наркотрафик, транснациональную организованную преступность.