Москва, 8 ноября, 2023, 12:00 — ИА Регнум. Стотысячный домовый указатель установят завтра, 9 ноября, специалисты Комплекса городского хозяйства Москвы. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Пётр Бирюков. По его словам, указатель появится на доме 2, корпус 2 на улице Маршала Рыбалко в Северо-Западном административном округе российской столицы.

Иван Шилов ИА REGNUM Петр Бирюков

«Единая система навигации создается в Москве с 2014 года, — напомнил заместитель мэра столицы. — Она является важной составляющей комфортной городской среды». Он отметил, что благодаря созданию единой системы навигации москвичи и гости столицы могут быстро найти дорогу к ближайшей станции метро, МЦК или МЦД, больнице, театру, школе или другому социально значимому объекту.

Все навигационные элементы соответствуют разработанному стандарту, сообщил Бирюков. Синие таблички с белыми буквами органично встроены в архитектурное пространство улиц.

«Продолжаем реализацию проекта историко-патриотической навигации, в рамках которого указатели с QR-кодами устанавливаем к домам, где жили герои Великой Отечественной войны, и памятным местам военных лет, к объектам, связанным со знаковыми событиями в истории нашей страны, выдающимися деятелями культуры и науки», — рассказал Пётр Бирюков.