Луганск, 8 ноября, 2023, 12:05 — ИА Регнум. Сын депутата Народного совета ЛНР, экс-начальника управления Народной милиции республики Михаила Филипоненко Иван подтвердил гибель отца.

РИА Новости

Взрывное устройство было заложено там, где сидел водитель, сказал он RT.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3844723" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Кадры с места подрыва автомобиля депутата Народного Совета ЛНР Михаила Филипоненко

Как сообщало ИА Регнум, Михаил Филипоненко погиб в Луганске в результате подрыва автомобиля.

В региональном правительстве подтвердили, что в автомобиле Филипоненко сработало взрывное устройство.

Михаил Филипоненко родился 20 июля 1975 года в г. Ворошиловград (сейчас— Луганск) УССР. Окончил Киевский национальный университет строительства и архитектуры по специальности «промышленное и гражданское строительство».

В начале 1990-х работал горнорабочим в Шахтопроходческом управлении №5 в Луганске. После службы в армии (1993–1995 годы) работал слесарем-монтажником. В 1998 году открыл свой бизнес в сфере строительства. С 2004 по 2014 год возглавлял компанию «Элит-Строй»

С 2014 года служил в Народной милиции ЛНР в звании полковник, участвовал в боевых действиях. С февраля 2017 года исполнял обязанности начальника управления Народной милиции ЛНР. В сентябре 2023 года был избран депутатом Народного совета ЛНР.