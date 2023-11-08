Сын депутата Народного совета ЛНР Филипоненко подтвердил гибель отца
Луганск, 8 ноября, 2023, 12:05 — ИА Регнум. Сын депутата Народного совета ЛНР, экс-начальника управления Народной милиции республики Михаила Филипоненко Иван подтвердил гибель отца.
Взрывное устройство было заложено там, где сидел водитель, сказал он RT.
Как сообщало ИА Регнум, Михаил Филипоненко погиб в Луганске в результате подрыва автомобиля.
В региональном правительстве подтвердили, что в автомобиле Филипоненко сработало взрывное устройство.
Михаил Филипоненко родился 20 июля 1975 года в г. Ворошиловград (сейчас— Луганск) УССР. Окончил Киевский национальный университет строительства и архитектуры по специальности «промышленное и гражданское строительство».
В начале 1990-х работал горнорабочим в Шахтопроходческом управлении №5 в Луганске. После службы в армии (1993–1995 годы) работал слесарем-монтажником. В 1998 году открыл свой бизнес в сфере строительства. С 2004 по 2014 год возглавлял компанию «Элит-Строй»
С 2014 года служил в Народной милиции ЛНР в звании полковник, участвовал в боевых действиях. С февраля 2017 года исполнял обязанности начальника управления Народной милиции ЛНР. В сентябре 2023 года был избран депутатом Народного совета ЛНР.