Москва, 8 ноября, 2023, 12:03 — ИА Регнум. Санкции против России, введённые западными странами, никуда не денутся в отдаленной перспективе. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе круглого стола по тематике украинского урегулирования.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Мы прекрасно понимаем, что введённые против нас санкции в обозримой перспективе, да и в отдаленной, никуда не денутся, об этом говорят и их авторы», — заявил министр иностранных дел России.

Он также указал на то, что Запад решил разрушить мировую экономику, чтобы проучить Россию.

«Но, если честно, вы меня спросите, нам это и не требуется, и не потому что мы выбираем изоляционизм, автаркию, совсем нет, а просто потому что Запад решил разрушить мировую экономику ради задачи проучить Россию, не допустить, чтобы Россия играла роль на международной арене, которая подобает её истории, её размеру, её возможностям», — подчеркнул Лавров.

Как передавало ИА Регнум, Лавров также заявил, что Запад ставит своей целью спровоцировать беспорядки в России и настроить граждан против властей. Он отметил, что, когда обсуждаются проблемы санкций, Запад всегда клятвенно заверяет, что проводит политику, в рамках которой ограничительные меры не нацеливаются на гражданское население.

В мае Лавров заявил, что США, науськивая европейских сателлитов на Россию, придерживаются мнения, что им всё сойдёт с рук. При этом глава внешнеполитического ведомства заявлял, что Россия вынуждена твёрдо отвечать на войну, фактически объявленную ей Западом.

Экономисты Международного валютного фонда построили модель, согласно которой мир разделится на два торговых блока: США и Евросоюз с одной стороны, Китай и Россия — с другой. По мнению экспертов, могут быть образованы два лагеря: первый возглавят США и ЕС, второй — Китай и Россия, при этом данные блоки никак не будут взаимодействовать. По мнению специалистов из МВФ, дело не только в украинском конфликте, в последние годы торговые ограничения всё чаще берут верх над глобальной экономической интеграцией и её общими выгодами.