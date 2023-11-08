Москва, 8 ноября, 2023, 11:15 — ИА Регнум. Актёр Анатолий Яббаров, широко известный по роли в фильме «Джентльмены удачи», скончался от проблем с сердцем. Об этом ИА Регнум рассказала помощница артиста.

ИТАР-ТАСС/Павел Смертин Анатолий Яббаров

Яббаров умер в возрасте 86 лет 6 ноября. Все родственники артиста давно живут за рубежом, поэтому похоронами заслуженного артиста России занимается его помощница. Она рассказала, что Яббаров страдал от нескольких болезней.

«У Анатолия Ахмедовича отказало сердце, врачи сказали, что это левожелудочковая недостаточность и от ишемическая кардиомиопатия. Я давно ему помогала, родственников я его лично не знаю. У него есть сын и внук, но они много лет живут в другой стране и не общались с Анатолием Ахмедовичем. Только племянник его навещал», — рассказала женщина.

Яббаров Анатолий Ахмедович родился 24 августа 1937 года. Несколько лет он работал в Русском драматическом театре имени Пушкина в Ашхабаде. А в 1966 году окончил ГИТИС, ещё будучи студентом Анатолий Ахмедович дебютировал в кинокартине режиссера Григория Чухрая «Жили-были старик со старухой». Окончив институт, Яббаров стал артистом в труппы Государственного театра киноактёра (сейчас Центр театра и кино под руководством Никиты Михалкова). Анатолий Ахмедович сыграл в фильмах: «Два капитана» Евгения Карелова, «Совсем пропащий» Георгия Данелия и ещё более чем 20 картинах. Особенно запомнился зрителям его герой по прозвищу Митяй из «Джентльменов удачи». Яббаров стал автором книг «Кадр шестой, дубль последний» и «Стоп! Кина не будет!». За свой талант он был удостоен Ордена Дружбы и получил звание Заслуженного артиста Российской Федерации.