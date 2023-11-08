Москва, 8 ноября, 2023, 11:15 — ИА Регнум. Семье военного корреспондента Александра Коца не раз поступали угрозы. Об этом 8 ноября написал Коц в своём Telegram-канале.

Валерий Шарифулин/ТАСС Журналист Александр Коц

«Раз уж это уже ушло в СМИ, то да, ко мне на домашний адрес, который с 2014 года находится в открытом доступе на Миротворце, приходил неизвестный и хотел встречи со мной. Жена дверь не открыла, полиция приехала, силовики сейчас делают то, что и должны», — отметил он, добавив, что ему и всей его семье не раз поступали угрозы.

Военкор уточнил, что неизвестные писали в социальных сетях супруге, дочери, звонили по телефону, чаще всего с украинских номеров.

Он добавил, что личные данные постоянно публикуются в различных украинских Telegram-каналах.

«Ранее на мой домашний адрес неизвестным оформлялась доставка суши. Доставка была изъята полицией», — уточнил он.

Как передавало ИА Регнум, в Москве следователи возбудили уголовное дело против мужчины, который подозревается в попытке воспрепятствовать законной профессиональной деятельности военного корреспондента Александра Коца.

По данным следствия, 7 ноября подозреваемый, находясь на лестничной площадке в подъезде жилого дома по адресу проживания Коца, попытался оказать психическое воздействие на супругу журналиста. Таким образом фигурант хотел воспрепятствовать профессиональной деятельности журналиста, полагает следствие.

Благодаря совместной работе следователей и сотрудников уголовного розыска по подозрению в совершении преступления был задержан мужчина 1995 года рождения.

В сентября стало известно, что российским политологам и журналистам стали подбрасывать к дверям квартир свиные головы.

По информации одного из Telegram-каналов, 20 сентября у дверей квартиры известного военного эксперта Константина Сивкова соседи обнаружили свиную голову. Отмечается, что ранее эксперт уже получал угрозы от неизвестных.

Свиное рыло в чёрном пакете 26 сентября было обнаружено в подъезде, где проживает политический обозреватель МИА «Россия сегодня», политтехнолог Тимофей Сергейцев, ему также ранее поступали угрозы.

Уточняется, что 19 сентября курьер доставил посылку, в которой находилась свиная голова, фотокорреспонденту ТАСС Михаилу Терещенко. Отмечается, что в ходе обыска у курьера были обнаружены ещё четыре пакета со свиными головами.