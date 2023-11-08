Москва, 8 ноября, 2023, 10:49 — ИА Регнум. Киевский режим всё чаще прибегает к террористическим методам против России, он уже пытался атаковать Ленинградскую, Калининскую и Курскую АЭС, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

Владимир Астапкович/РИА Новости Секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев

По его словам, отсутствие успехов на поле боя вынуждает Киев прибегать к террористическим методам, включая покушения и убийства граждан РФ, атаки на гражданские объекты и критическую инфраструктуру.

«Подобные действия предпринимались украинской стороной в отношении Ленинградской, Калининской и Курской АЭС», — сказал он на встрече секретарей Совбезов стран СНГ в Москве.

Так, напомнил Патрушев, 26 октября один из украинских беспилотников попал в склад ядерных отходов на территории Курской АЭС, а два других — в комплекс ее административных зданий.

В июне 2023 года глава Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил о продолжении Киевом работ по созданию «грязной» ядерной бомбы и отправке на переработку партию облучённого топлива с Ровенской АЭС.

Ранее в беседе с ИА Регнум член Совета по межнациональным отношениям при президенте России, политолог Богдан Безпалько заявил, что Украине это нужно, чтобы получить возможность устроить провокацию против России и продемонстрировать готовность Запада нанести удар руками ВСУ не только по подконтрольным российским землям, но и по жителям восточноевропейских стран. По его словам, взорвать такой боеприпас ВСУ могут на территории Донбасса, но обвинить в этом Россию.