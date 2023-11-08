Донецк, 8 ноября, 2023, 10:47 — ИА Регнум. В результате обстрела со стороны ВСУ города Донецка 7 ноября погибли пять человек. Об этом 8 ноября сообщил глава Донецка Алексей Кулемзин в своём Telegram-канале.

Таисия Воронцова/РИА Новости

По дополнительной информации, в результате обстрела 7 ноября Ворошиловского района по ул. Челюскинцев погибли пять человек, написал он, уточнив, что не совместимые с жизнью травмы получили мужчины 1964 года рождения (водитель машины скорой помощи, скончался в больнице) и 1994 года рождения (скончался по дороге в больницу), а также три женщины (сотрудницы управления труда и социальной защиты Ворошиловского района), их анкетные данные устанавливаются.

Как передавало ИА Регнум, по предварительным данным, в результате обстрела Ворошиловского района по улице Челюскинцев произошло прямое попадание в здание Управления труда и социальной защиты населения, обрушены перекрытия. Ранее Кулемзин сообщал о шести погибших.

В представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщили ещё о трёх погибших в результате обстрела киевскими боевиками Донецка и Макеевки. По предварительным данным, ранения различной степени тяжести получили не менее 30 мирных жителей, в том числе трое подростков в Ворошиловском, Калининском, Буденновском и Петровском районах Донецка, Советском районе Макеевки.

Количество раненых в результате обстрела маршрутного автобуса в Донецке возросло до четырёх человек.