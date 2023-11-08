Севастополь, 8 ноября, 2023, 10:33 — ИА Регнум. Воздушная тревога была объявлена в Севастополе. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Внимание всем! Воздушная тревога!» — написал губернатор.

Тревога была объявлена в 10:20 по московскому времени, в городе прекратил работу общественный транспорт. Сообщается, что тревога была отменена через восемь минут после её объявления. Губернатор Севастополя добавил, что в районе Севастопольской бухты военные использовали табельные средства маскировки.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в Севастополе в ночь на 7 ноября сработала система ПВО. Предварительно, были уничтожены пять украинских беспилотников. По словам губернатора города Развожаева, обломки от сбитого беспилотника ВСУ упали на крышу частного дома в Андреевке. Пострадал один мужчина, состояние которого оценивается как тяжёлое.

Ранее в подконтрольном Киеву Херсоне сообщили о взрыве на территории завода. По словам главы областной военной администрации Александра Прокудина, в результате взрывов повреждено инженерное сооружение в Херсонском районе, взрыв произошёл на территории завода в городе Херсоне.