Луганск, 8 ноября, 2023, 10:25 — ИА Регнум. Депутат Народного совета ЛНР, бывший начальник управления Народной милиции ЛНР Михаил Филипоненко погиб в результате взрыва в автомобиле. Об этом 8 ноября сообщил Луганский информационный центр со ссылкой на сына депутата Ивана Филипоненко.

Владимир Гердо/ТАСС Михаил Филипоненко

«Взрывное устройство сработало в автомобиле Михаила Филипоненко, в результате которого депутат Народного совета получил ранения несовместимые с жизнью», — говорится в сообщении.

Как ранее передавало ИА Регнум, утром 8 ноября депутат Народного совета ЛНР Юрий Юров сообщил о гибели Филипоненко. Он также напомнил, что на Филипоненко уже совершали покушение 21 февраля, тогда была взорвана его машина около здания представительства ЛНР в СЦКК.