Москва, 8 ноября, 2023, 10:13 — ИА Регнум. Сбер создаст собственную кросс-банковскую платформу биоэквайринга. К платформе смогут подключаться и другие банки. Об этом рассказал глава банка Герман Греф в кулуарах форума «Финополис».

geralt Биометрия

«Сейчас наша платформа биоэквайринга — готовое, универсальное решение для миллионов клиентов и мы планируем создать кросс-банковскую платформу на базе своего биоэквайринга, чтобы другие банки тоже могли использовать наше решение», — сказал глава банка.

Биоэквайринг — это вид бесконтактной оплаты при помощи отпечатка пальца или сканирования лица.

Ранее пресс-служба Сбера заявила, что с июня 2023 г., когда компания начала масштабно внедрять оплату с помощью биометрии, россияне воспользовались этим способом оплаты покупок уже более полумиллиона раз. К ноябрю количество покупок по биометрии достигло 250 тыс. в месяц.