Москва, 8 ноября, 2023, 10:03 — ИА Регнум. В Москве следователи возбудили уголовное дело против мужчины, который подозревается в попытке воспрепятствовать законной профессиональной деятельности военного корреспондента Александра Коца, сообщили 8 ноября в Главном следственном управлении СКР по столице.

Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

По данным следствия, 7 ноября подозреваемый, находясь на лестничной площадке в подъезде жилого дома по адресу проживания Коца, попытался оказать психическое воздействие на супругу журналиста. Таким образом фигурант хотел воспрепятствовать профессиональной деятельности журналиста, полагает следствие.

Благодаря совместной работе следователей и сотрудников уголовного розыска по подозрению в совершении преступления был задержан мужчина 1995 года рождения.

Против мужчины было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 144 УК РФ («Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов»).

Как сообщало ИА Регнум, 19 октября прокуратура возбудила уголовное дело после поступивших военному корреспонденту «Известий» Валентину Трушнину угроз.

Дело возбудили по факту поступавших репортёру с украинских мобильных номеров угроз расправы. Дело о вандализме после появления у его квартиры изображения пентаграммы со свиной головой передали в территориальный орган СК России.