Херсон, 8 ноября, 2023, 09:53 — ИА Регнум. В подконтрольном Киеву Херсоне произошёл взрыв на территории завода. Об этом сообщил назначенный властями Украины глава областной военной администрации Александр Прокудин в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА Регнум

По его данным, в результате взрывов повреждено инженерное сооружение в Херсонском районе, взрыв произошёл на территории завода в городе Херсоне.

Как передавало ИА Регнум, 6 ноября в Херсоне также сообщалось о взрывах. Позже появилась информация, что некоторые районы города остались без света. На подконтрольной Киеву части Херсонской области, а также в Днепропетровской и Николаевской областях объявили воздушную тревогу.

5 ноября стало известно, что ВСУ нанесли ракетный удар по городу Скадовску в Херсонской области. Украинские военные использовали для атаки ракету американского производства, которая попала в мебельный магазин.

В результате нападения никто не пострадал. Здание магазина получило серьёзные повреждения. Губернатор региона Владимир Сальдо сравнил атаки со стороны Украины с действиями террористической организации.