Москва, 8 ноября, 2023, 09:35 — ИА Регнум. Деструктивные действия Соединённых Штатов повышают риск применения ядерного, химического и биологического оружия, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

Иван Шилов ИА Регнум

По его словам, закономерным следствием деструктивной политики Вашингтона стало ухудшение ситуации в области глобальной безопасности. Безответственные действия США не только способствуют обострению старых и появлению новых кризисов, но и препятствуют мирному урегулированию конфликтов, это сегодня можно наблюдать на Ближнем Востоке, уточнил он.

Кроме того, Соединённые Штаты стимулируют рост общих угроз и вызовов, включая терроризм, наркотрафик, транснациональную организованную преступность.

«Повышается риск применения ядерного, химического и биологического оружия. Ускоренными темпами осуществляется милитаризация космоса и киберпространства», — заявил Патрушев на открытии встречи секретарей совбезов стран СНГ в Москве.

Как сообщало ИА Регнум ранее, 12 октября комиссия при Конгрессе США опубликовала доклад с призывом укрепить обороноспособность страны. Согласно документу, США должны быть готовы к возможным одновременным конфликтам с Россией и Китаем, а потому Вашингтону необходимо укреплять свои альянсы и увеличивать программы модернизации ядерных и неядерных вооружений.

США пытаются подготовить для себя сценарии с учётом перехода противостояний с Россией и Китаем на новый, более серьёзный уровень, но они берут на себя слишком много, потому что не справятся с конфликтами сразу с двумя такими державами, отметил заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин.

США мечтают победить Россию, но не могут допустить прямого столкновения НАТО с Москвой, поскольку понимают, что это перерастёт в ядерную мировую войну, несущую за собой разрушение во всех частях света, отметил ранее в беседе с ИА Регнум доцент Финансового университета при правительстве, научный руководитель Института региональных проблем, политолог Дмитрий Журавлёв.