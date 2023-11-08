Москва, 8 ноября, 2023, 09:22 — ИА Регнум. Западные страны провоцируют деградацию обстановки на Южном Кавказе, заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев на встрече секретарей совбезов стран СНГ в Москве.

Сергей Савостьянов/ТАСС

По его словам, Москва заинтересована в стабилизации ситуации в регионе Южного Кавказа, создании условий для его развития и укрепления взаимного доверия и сотрудничества.

Для этого Россией последовательно предпринимаются шаги по комплексной нормализации отношений Армении и Азербайджана в интересах заключения между ними мирного договора и делимитации границ. Однако практика показывает, что это возможно только при условии невмешательства внерегиональных сил, уточнил Патрешев.

«Действия стран Запада провоцируют деградацию обстановки в регионе и способствуют сохранению в нем противоречий», — добавил секретарь Совбеза РФ.

Как сообщало ИА Регнум, осенью 2022 года премьер-министр Армении Никол Пашинян на основе Алма-Атинской декларации 1991-го года признал, что Нагорный Карабах является территорией Азербайджана. В начале октября этого года Пашинян во время саммита Европейского политического сообщества в Гранаде также подписал декларацию о признании Нагорного Карабаха территорией Азербайджана.

В сентябре 2023 года Баку объявил о проведении в непризнанной Нагорно-Карабахской республике «антитеррористических мероприятий локального характера», направленных на восстановление конституционного строя, и начал боевые действия. Через сутки при посредничестве российских миротворцев стороны договорились о прекращении огня.

Глава НКР Самвел Шахраманян 28 сентября подписал указ о прекращении существования республики с 1 января 2024 года.