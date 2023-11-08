Пекин, 8 ноября, 2023, 09:23 — ИА Регнум. Президент Соединённых Штатов Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин намерены провести двустороннюю встречу 15 ноября в Сан-Франциско. Об этом сообщает агентство Kyodo, ссылаясь на информированный источник.

Иван Шилов ИА Регнум

По словам собеседника агентства, Китай и США проводят финальные приготовления ко встрече, которая состоится на полях саммита лидеров государств Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. При этом КНР еще официально не подтвердил участие Си Цзиньпина на саммите, уточнило агентство.

Как передавало ИА Регнум, 28 октября агентство Синьхуа сообщило, что Джозеф Байден в ходе встречи с главой МИД КНР Ван И предложил китайской стороне сообща действовать для стабилизации и улучшения отношений между странами, противодействовать угрозам. Ван И выразил согласие и сказал, что руководители стран должны действовать на основе трёх принципов — взаимного уважения, мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества, выдвинутых председателем КНР Си Цзиньпином.

В ходе визита в Вашингтон глава МИД КНР Ван И договорился о потенциальной встрече лидеров двух стран Джо Байдена и Си Цзиньпина на саммите АТЭС, который состоится в ноябре в Сан-Франциско.