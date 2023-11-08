Вашингтон, 8 ноября, 2023, 09:14 — ИА Регнум. В США загорелся гигантский деревянный ангар, который ранее использовали при съемках фильма «Перл-Харбор» и сериала «Секретные материалы». Об этом сообщает NBC Los Angeles.

Кадр из видео

По его данным, сотрудники спасательного ведомства прибыли на место пожара, который вспыхнул в ангаре, расположенном на месте бывшей авиабазы в Тастине.

Пожарная охрана округа Ориндж сообщила, что из-за динамики пожара и непосредственной угрозы обрушения конструкций специалисты пришли к выводу, что нужно позволить им обрушиться. После этого пожарные смогут подойти ближе и приступить к интенсивной ликвидации огня.

По данным телеканала, горящий ангар является одним из двух крупнейших в мире деревянных отдельно стоящих зданий-близнецов. Ангары использовали в фильме «Перл-Харбор», в сериалах «Секретные материалы» и «Звёздный путь». В годы Второй мировой войны в нём хранили дирижабли.

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Как передавало ИА Регнум, ранее на итальянской киностудии «Чинечитта» (Cinecitta) в Риме вспыхнул пожар. Студия загорелась 1 августа 2022 в месте, где размещались декорации, изображающие Флоренцию эпохи Возрождения — огонь тушили три бригады пожарных. Из-за случившегося были сорваны съёмки второй части «Старой гвардии» от Netflix со Шарлиз Терон.

Это не первый случай возгорания на итальянской киностудии. В 2007 году пламя охватило складские помещения совместного сериала HBO и BBC «Рим», а в 2012 году были уничтожены некоторые части павильона, где снималась «Сладкая жизнь» Федерико Феллини.