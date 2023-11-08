Джакарта, 8 ноября, 2023, 08:26 — ИА Регнум. В Тихом океане недалеко от берегов Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,9, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).

Иван Шилов ИА REGNUM

Подземные толчки были зафиксированы в 04:52 по времени UTC (07:52 мск) в 341 км к юго-востоку от индонезийского города Амбон. Очаг землетрясения залегал на глубине 10 км.

Информации о возможных жертвах и разрушениях не поступало.

Как передавало ИА Регнум, мощное землетрясение магнитудой 6,0 произошло вечером 3 ноября на границе Индии и Непала. По данным Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра, эпицентр подземных толчков находился в районах Джаяркот и соседнем Западном Рукуме. Погибли по меньшей мере 157 человек.

Президент России Владимир Путин после произошедшего разрушительного землетрясения выразил соболезнования президенту и премьер-министру Непала Раму Чандре Пауделу и Пушпе Камалу Дахалу.