Москва, 8 ноября, 2023, 08:28 — ИА Регнум. Россия принимает меры, чтобы обезопасить связи с государствами Центральной Азии от недобросовестной конкуренции и шантажа Запада. Об этом заявил директор третьего департамента стран СНГ МИД России Александр Стерник.

Vladimir Baranov/Global Look Press

«Апологеты санкций стараются «кнутом и пряником» склонить на свою сторону наших близких партнёров, обещают им какие-то «компенсации ущерба», — приводит «РИА Новости» его слова.

Дипломат добавил, что именно с такой целью они разъезжают по столицам стран региона.

«Мы учитываем все эти факторы риска, принимаем меры к тому, чтобы обезопасить наши, хочу подчеркнуть, абсолютно законные отношения от наглого шантажа и недобросовестной конкуренции», — заявил он.

Стерник указал на то, что санкции Запада не принесли желаемого результата, экономика России адаптируется «на марше», показывает рост.

По его словам, санкции лишь отравляют атмосферу доверия буквально по всему миру, дестабилизируют рынки, особенно это касается продовольственного рынка и рынка энергоносителей. От этого страдают очень многие, в том числе и страны Евросоюза.

Как передавало ИА Регнум, президент Франции Эммануэль Макрон побывал в Казахстане с официальным визитом 1 ноября, а затем отправился в Узбекистан. В Астане он провёл переговоры с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым.

По словам российского эксперта Сергея Фёдорова, одной из важных целей поездки стала попытка получить от Казахстана обещание поставлять Франции урановую руду. Кроме того, как сказал Фёдоров в интервью ИА Регнум, Макрон пытается отдалить Астану от Москвы.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан нанёс визит в Казахстан 2 ноября. На встрече с Токаевым он заявил, что двум странам нужно увеличивать объём торговли и поднять экономические контакты на более высокий уровень.