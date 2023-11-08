Вашингтон, 8 ноября, 2023, 08:09 — ИА Регнум. Белый дом не озвучивает подробно данные о военной помощи Армии обороны Израиля, не желая привлекать внимание к гибели людей в секторе Газа из-за применения вооружения из США. Такое мнение выразил научный сотрудник Института ответственного государственного управления Куинси Уильям Хартунг, специализирующийся на вопросах поставок вооружений.

Иван Шилов ИА Регнум Сектор Газа

«Американские власти подробно рассказывают о поставках оружия на Украину, но о военной помощи Израилю раскрывается очень мало информации. Объясняют это нежеланием нанести ущерб безопасности еврейского государства», — цитирует эксперта интернет-издание The Intercept.

Вашингтон опубликовал трехстраничный детализированный список оружия, поставляемого Украине, вплоть до точного количества патронов, информация об оружии, отправленном в Израиль, может уместиться в одном предложении, добавил Хартунг.

«Слова о том, что предоставление дополнительной информации каким-либо образом повредит оперативной безопасности израильских вооруженных сил, является легендой прикрытия», — считает аналитик.

Согласно New Yorker, официальные лица в Израиле сообщили своим американским коллегам, что война может продлиться десять лет. Белый дом обеспокоен тем, что военные цели ЦАХАЛ недостижимы.

Как сообщало ИА Регнум, США планируют передать Армии обороны Израиля высокоточные бомбы семейства Spice для военной авиации. Об этих планах написало издание Wall Street Journal.

Израильскую операцию против палестинского движения ХАМАС в Газе нужно закончить в ближайшие две-три недели из-за недовольства США, заявил бывший премьер-министр Израиля Эхуд Барак.

7 октября движение ХАМАС провело масштабную ракетную атаку на территорию Израиля, захватив ряд населённых пунктов. Израиль в ответ начал операцию «Железные мечи». По состоянию на 6 ноября число погибших от бомбардировок Израиля в секторе Газа превысило 10 тыс. человек. Минздрав анклава уточнил, что жертвами воздушных налётов в том числе стали 4104 ребёнка.