Москва, 8 ноября, 2023, 07:33 — ИА Регнум. ВС России начали применять в зоне спецоперации модернизированный управляемый снаряд «Краснополь». О новшестве рассказали «РИА Новости» в холдинге «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех».

Vitaly V. Kuzmin Корректируемый артиллерийский боеприпас «Краснополь»

Специалисты пояснили, что улучшенная версия корректируемого артиллерийского снаряда «Краснополь» повышенной точности успешно себя показала — при соблюдении условий применения поражает цель.

При этом в холдинге не раскрыли все свойства новой версии боеприпаса из соображений безопасности.

Как сообщало ИА Регнум, высокоточным снарядом «Краснополь» был поражён пункт управления беспилотниками ВСУ. Удалось вскрыть и подавить до 20 артиллерийских расчётов, уничтожить 120-мм миномёт.

На Украине в зоне спецоперации уже проходят боевое крещение новые разведывательно-ударные дроны, которые разработаны концерном «Калашников».