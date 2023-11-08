Новый, 623-й день специальной военной операции (СВО) ознаменован известием о том, что российские власти запросили срочное заседание Совета Безопасности ООН в связи с ударами ВСУ по Донецку. Как сообщил в Telegram-канале первый зампостпреда при ООН Дмитрий Полянский, открытое заседание должно состояться в 23:00 по московскому времени 8 ноября.

Иван Шилов ИА REGNUM Обстрел Донецка

В результате трехкратного обстрела центра Донецка со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) из РСЗО HIMARS погибли 20 жителей города, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

По словам главы ДНР Дениса Пушилина, повреждены четыре объекта гражданской инфраструктуры, в том числе здание Управления труда и социальной защиты населения.

Тем временем артиллерия ВС РФ сорвала четыре попытки ротации киевских боевиков на купянском направлении, в районе Синьковки и Тимковки Харьковской области. Артиллеристы также уничтожили два минометных расчёта противника в районе Вишневого и Петропавловки.

Подробности — в трансляции ИА Регнум.