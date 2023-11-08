Москва, 8 ноября, 2023, 06:44 — ИА Регнум. Военкоматы в подконтрольном Киеву городе Запорожье забирают на передовую только тех, кто не может откупиться. Горожане добровольно участвовать в боях не горят желанием. Об этом журналистам рассказал боец ВСУ, попавший в плен на запорожском направлении.

Сергей Корсун ИА Регнум Повестка Мобилизация ВСУ Украина

Пленный отметил, что в Запорожье много людей. Выглядят они физически хорошо, очевидно, что при деньгах. Собеседник отметил, что у таких потенциальных бойцов ВСУ куплены медицинские справки, освобождающие их от мобилизации.

«А тот слой населения, у которых денег нет, которых выхватывают с заводов, малообеспеченный, в основном воюет. В Запорожье ярого патриотизма нет. На словах — да, гимны попеть, «героям слава» покричать — это одно. На фронт идти никто не хочет», — рассказал украинский военный.

Как сообщало ИА Регнум, пленный украинский боевик заявил, что его призвали в ВСУ с психическими расстройствами и выписали ему документы, в которых не было ограничений по службе.

Представители военкомата в Хмельницкой области пытались силой забрать мужчину призывного возраста прямо из больницы.

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