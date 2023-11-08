Вашингтон, 8 ноября, 2023, 06:09 — ИА Регнум. В 2024 году лидер киевского режима Владимир Зеленский может уже не быть на Украине, его шоу придёт конец, заявила в интервью YouTube-каналу Judging Freedom бывший аналитик Пентагона подполковник Карен Квятковски.

Сергей Корсун ИА REGNUM Владимир Зеленский

«Я не думаю, что он будет на Украине. А если он там, то засядет в бункере. <…> Марионеточнику надоело, игра окончена, шоу конец», — сказала она.

Эксперт напомнила о гибели помощника главкома ВСУ Валерия Залужного Геннадия Частякова. Она считает, что это событие говорит о «развале» украинской политической и военной структуры, политики и генералы обеспокоены собственным выживанием.

Весь мир видит в украинском лидере только «марионетку США», а попытки Запада склонить его к мирным переговорам с Россией ставят Зеленского в ужасное положение, констатировала подполковник.

Как сообщало ИА Регнум, 6 ноября в результате детонации взрывного устройства, заложенного в подарочном пакете, погиб помощник главкома ВСУ Валерия Залужного 39-летний Геннадий Частяков. Предположительно, подарок со взрывным устройством Частякову, по показаниям его вдовы, передал старший помощник замглавкома ВСУ.

По мнению эксперта Ассоциации военных политологов, доцента кафедры политологии и социологии РЭУ имени Г. В. Плеханова Олега Глазунова, боевая граната в подарке помощника главкома ВСУ Геннадия Частякова свидетельствует о внутренних проблемах в высших рядах ВСУ. Также граната могла быть предупреждающим сигналом главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному. Кроме того, это свидетельствует о безрассудном и халатном обращении военных со снарядами, отметил эксперт.

Экс-сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон сравнил образ главы киевского режима с лидером фашистской Германии Адольфом Гитлером из фильма «Бункер». Зеленский похож на фюрера в фильме, в котором последний постоянно кричал на окружающих. Джонсон отметил, что Зеленский не замечает происходящего в реальной жизни, продолжая настаивать на бесполезном контрнаступлении.