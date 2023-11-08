Серпухов, Московская область, 8 ноября, 2023, 05:56 — ИА Регнум. Страшную находку обнаружил четвероклассник в подмосковном Серпухове. Ребёнок гулял неподалеку от школы у заброшенной железнодорожной ветки и неожиданно нашёл человеческие останки. О происшествии сообщило РЕН ТВ.

Иван Шилов ИА Регнум МВД

Школьник увидел на земле человеческий череп, а рядом лежал рюкзак, одежда и полуистлевшие кости.

Прибывшие на место ЧП полицейские достали из рюкзака банковские карты и медицинские документы на имя Сергея С.

Впоследствии выяснилось, что человек по документам был неоднократно судим за мошенничество и незаконный оборот наркотиков. Он находился в федеральном розыске за уклонение от принудительных работ.

Все обстоятельства дела устанавливаются.

Как сообщало ИА Регнум, уголовное дело возбудили в отношении жителя посёлка Целинный в Саратовской области Алексея К., который решил отомстить обидчику и поджёг его квартиру.

Тело пропавшего в июле 52-летнего мужчины обнаружили в реке Страдань в Москве. По факту его смерти заведено уголовное дело по статье «Убийство».

Тела троих подростков 16 и 17 лет нашли в одной из квартир на проспекте Чекистов в Краснодаре.