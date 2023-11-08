В горнорудной компании Бурятии произошёл пожар
В Бурятии загорелся крупный производственный объект ГОК «Озерный»
Еравнинский район, Бурятия, 8 ноября, 2023, 05:45 — ИА Регнум. На одной из горнодобывающих организаций Бурятии произошёл пожар. Огонь удалось локализовать на площади 500 кв. метров, сообщили 8 ноября в пресс-службе Озёрной горнорудной компании (ГОК «Озёрный»).
Возгорание произошло на одном из объектов компании в Еравнинском районе республики. В региональном агентстве ГО и ЧС уточнили, что загорелось здание неэксплуатируемого цеха. На месте работали 29 спасателей и 16 единиц техники.
По предварительным данным, пострадавших нет.
Позднее глава Бурятии Алексей Цыденов сообщил, что пожар в здании ГОК «Озёрный» локализован на 500 кв. метров.
«Здание 100 на 150 метров, горит 500 квадратных метров. Распространение огня остановлено, пять стволов на тушении и одно звено газодымозащитной службы», — написал он в своём Telegram-канале.
Предприятие занимается добычей и переработкой свинцово-цинковых руд с последующим производством цинкового и свинцово-серебряного концентратов.
Как сообщало ИА Регнум, ранним утром 7 ноября начался пожар в здании ТЦ «Гвоздь» в Улан-Удэ. На момент прибытия первого подразделения горели стены и крыша здания. Затем пожар распространился на крыше на площади 10 тыс. кв. метров, позже произошло частичное обрушение кровли ТЦ. До этого здание самостоятельно смогли покинуть шесть человек. Пострадавших в результате пожара нет.