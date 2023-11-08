Вашингтон, 8 ноября, 2023, 04:57 — ИА Регнум. Америка вынудила Россию начать спецоперацию на Украине, и Вашингтон пошёл бы на такие же меры при антиамериканском госперевороте в Мексике. Об этом заявил основатель американского журнала American Conservative Скотт Макконнелл в статье Newsweek.

Цуканов М.В США и Мексика

Автор смоделировал ситуацию: избранного президента Мексики якобы свергли в результате антиамериканского госпереворота при поддержке Китая, а новый режим начал бы искать союза с китайцами.

«Вашингтон отреагировал бы точно так же, как поступила Москва со спецоперацией, отреагировав как любая уважающая себя держава, когда соперник пытался построить военные базы у её границ», — написал Макконнелл.

Обозреватель считает, что к конфликту на Украине привела исключительно «безответственная» политика Белого дома — у американских властей не было никаких причин поддерживать Киев и его армию.

Как сообщало ИА Регнум, США мешают Мексике вступить в БРИКС, заявил 2 октября депутат Конгресса страны Бразил Альберто Акоста Пенья.

Мексике интересно стать членом объединения, и проблема не в отсутствии силы воли мексиканских властей, а в отношениях с Соединёнными Штатами, на которые приходится до 80% всего экспорта Мексики.