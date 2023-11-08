Вашингтон, 8 ноября, 2023, 03:23 — ИА Регнум. Совет Безопасности ООН 8 ноября проведёт заседание по подрыву газопроводом «Северный поток» и «Северный поток — 2», сообщило постоянное представительство Бразилии при всемирной организации.

Иван Шилов ИА REGNUM Диверсия на «Северных потоках»

Отмечается, что формат заседания будет закрытым и пройдёт по запросу России.

Совещание состоится после открытого заседания СБ ООН по Украине, начало которого запланировало на 23:00 мск. Российские представители при ООН инициировали заседание после ударов ВСУ по Донецку.

Как сообщало ИА Регнум, 4 ноября в Кремле заявили, что подрыв «Северных потоков» мог стать поводом к войне. Газопроводы — стратегически важные для России объекты, а на Западе молчат об этом, отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Президент РФ Владимир Путин не исключил новых рисков, подобных подрыву «Северного потока». Глава государства указал на важность заранее просчитывать подобные угрозы и реагировать на них с опережением, обеспечивая стабильную работу российских предприятий и трудовых коллективов.

Также возможны провокации в отношении России, как недавно страну пытались обвинить в умышленном повреждении газопровода Balticconnector между Финляндией и Эстонией, ветка которого фактически ничего из себя не представляет из-за ничтожных объёмов, но в то же время является фактом, за который можно зацепиться, чтобы попытаться нанести России ущерб, добавил Путин.

Теракт на «Северных потоках» произошёл 26 сентября 2022 года. Обе нитки СП и одна из двух ниток СП-2 получили критические повреждения в исключительных экономических зонах Дании и Швеции. На Западе начали своё расследование, исключив участие России.