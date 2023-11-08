Москва, 8 ноября, 2023, 03:13 — ИА Регнум. Советский и российский актёр театра и кино, режиссёр, заслуженный артист России Анатолий Ахмедович Яббаров умер 6 ноября на 87 году жизни. Об этом сообщается на портале kino-teatr.ru.

Соболезнование

О причинах смерти актёра не уточняется.

Анатолий Яббаров родом из Баку из многодетной семьи. После школы поступил на физико-математический факультет университета в Ашхабаде. Но вскоре понял, что точные науки не его. Уехал в Москву, где и началась его творческая карьера.

Всего артист снялся в 35 кинофильмах, играл в театре. В 2011 году был награждён орденом Дружбы.

В актерской среде Анатолия Яббарова считали мастером эпизода, фактурная внешность делала его персонажей для зрителя яркими и запоминающимися.

Чаще всего его приглашали играть отрицательных героев: убийцу в «Двух капитанах», уголовника Митяя из «Джентльменов удачи», гробовщика из фильма «Совсем пропащий», вора по кличке «Румяный», заключенного в фильме «Возвращении к жизни».

Яббаров дебютировал в 1964 году в драме «Жили-были старик со старухой», снимался в фильмах «Бег», «Побег из тюрьмы», «Телохранительница», «Заложники любви» и других.

Одна из последних ролей Анатолия Яббарова — писатель Константин Федин в сериале «Фурцева».

Фильм «Танки брода не ищут», где у актёра есть небольшая роль, ещё в работе — выйдет на экраны в 2024 году.

С 1996 года служил в Государственном театре киноактера.