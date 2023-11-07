Москва, 8 ноября, 2023, 02:35 — ИА Регнум. Третий судья Международного уголовного суда (МУС) Серхио Годинес, выдавший ордер на арест президента России Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой, объявлен в розыск. Это следует из базы розыска МВД России.

News.kmvcity.ru Розыск!

«Годинес Серхио Херардо Угальде. Разыскивается по статье Уголовного Кодекса», — написано в базе.

Главы государств пользуются абсолютным иммунитетом от юрисдикции иностранных государств.

Как сообщало ИА Регнум, 17 марта 2023 года МУС выдал ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченного по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой по обвинению их в якобы существующей причастности к «совершению военных преступлений на Украине», а именно к «незаконному перемещению детей в Россию».

В отношении судей МУС в России возбуждено уголовное дело. Под уголовное преследование в связи с данным решением трёх судей МУС попал и прокурор ведомства.

В мае МВД объявило в розыск прокурора Карима Хана, в июне — судью Розарио Айтале, а в июле — судью Томоко Аканэ.

В МИД России и Кремле заявили, что решения Международного уголовного суда в Гааге не имеют для РФ никакого значения. Россия не признает МУС и его юрисдикцию. МУС не входит в официальные структуры ООН и не имеет отношения к Международному суду ООН, который также заседает в Гааге.

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал неисполнимым решение МУС о выдаче ордера на арест Путина.