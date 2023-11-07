Вашингтон, 8 ноября, 2023, 02:11 — ИА Регнум. Вашингтон для защиты стран НАТО намерен внести изменения в размещение военных сил в Европе. Об этом заявил журналистам 7 ноября представитель Совета нацбезопасности США Джон Кирби.

(сс) U.S. Army photo by Sgt. David Turner) НАТО

Решение об этом было принято после выхода России и других стран из Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ).

«Мы сделаем то, что потребуется для исполнения обязательств в рамках статьи 5 перед союзниками по НАТО, это может потребовать изменения в размещении сил», — сказал Джон Кирби.

Он добавил, что ещё нет определённости в вопросе — потребуется ли модифицировать размещение сил, и нужны ли будут такие меры.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 7 ноября Россия завершила процедуру выхода из ДОВСЕ.

Инициатива по денонсации ДОВСЕ принадлежит Владимиру Путину — президент подписал соответствующий закон в конце мая.

В британском МИД отдельно заявили, что Лондон и его союзники приостановят своё участие в договоре и займутся разработкой и применением добровольных мер по стабилизации. Глава министерства Джеймс Клеверли назвал выход России дестабилизирующим шагом и отметил, что договор уже не может действовать так, как предполагалось изначально.

Члены НАТО осудили такое решение России, говорится в заявлении альянса, опубликованном 7 ноября на его сайте.